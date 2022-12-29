«Это был невероятный опыт». Влашич — о выступлении на чемпионате мира

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич высказался относительно своего выступление на ЧМ-2022, который проходил в Катаре.

Напомним, что европейская команда завоевала бронзовые медали, обыграв Марокко.

«Это был невероятный опыт. Я имею в виду победу над Бразилией и медаль за третье место. Когда мы вернулись в Хорватию, люди встречали нас, их было так много. Это было красиво», — цитирует Влашича зарубежное СМИ.

Добавим, что экс-игрок ЦСКА провел на турнире шесть встреч, но не смог отметиться результативными действиями.