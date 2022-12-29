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«Ювентус» планирует приобрести чемпиона мира в составе сборной Аргентины

Туринцы хотят усилить вратарскую позицию.
29 декабря 2022 13:57
автор: Александр Шульгин

Туринский «Ювентус» рассматривает возможность приобретения у «Астон Виллы» голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса.

По сообщениям зарубежной прессы, итальянцы готовы обменять на него своего нынешнего стража ворот Войцеха Щенсны, которого такой вариант категорически не устраивает.

Напомним, Мартинес стал одним из героев прошедшего ЧМ-2022 в Катаре. В финале он принес своей команде победу в серии послематчевых пенальти против сборной Франции, а ранее в такой же ситуации помог выбить в четвертьфинале Нидерланды.

В то же время Мартинес имеет скандальную славу: после победы над французами футболист позволял себе неприличные жесты в адрес соперников, а во время праздничных мероприятий в Буэнос-Айресе, приуроченных к завоеванию Кубка мира, ходил с куклой с лицом Килиана Мбаппе.

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