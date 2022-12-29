Бояринцев посоветовал РФС не спешить переходить в Азию

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о возможном перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«Нет смысла идти в Азиатскую конфедерацию, если ФИФА и там запретит играть сборной России. Лучше подождать решение УЕФА, взять какую-то паузу», - приводит слова бывшего футболиста «РБ-Спорт».
Напомним, что Россия отстранена от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Кроме того, страна была лишена права проведения нескольких крупных турниров. Когда закончатся данные санкции - пока неизвестно.
источник: «РБ-Спорт»