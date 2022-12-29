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Хоркина допустила, что Россию нарочно хотят подтолкнуть к переходу в Азию

Решение по данному вопросу должно вынесено 31 декабря.
29 декабря 2022 16:44

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поделилась мнением о возможном перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Видела мнение, что уйти легко, а вернуться сложно. Возможно, нас нарочно хотят подтолкнуть к Азии. Но я бы приняла этот вариант, ведь соревнования нужны», - приводит слова спортсменки Metaratings.ru.

Напомним, что Россия отстранена от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Кроме того, страна была лишена права проведения нескольких крупных турниров. Когда закончатся данные санкции - пока неизвестно.

источник: «Метарейтинг»
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