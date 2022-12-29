Анчелотти не считает Месси лучшим игроком в истории

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не готов называть форварда сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком в истории.
Напомним, что южноамериканский футболист стал победителем чемпионата мира в Катаре. Месси признан лучшим игроком турнира.
«Думаю, это не совсем справедливо, потому что в каждой эпохе были и есть очень хорошие футболисты. От меня никогда не услышите, что Месси — лучший игрок в истории. Мне нравится очень много хороших футболистов… Я тренирую обладателя «Золотого мяча» каждый день», — цитирует Анчелотти зарубежные СМИ.
Напомним, что действующим обладателем «Золотого мяча» является игрок «Реала» Карим Бензема.
источник: «Советский спорт»