Анчелотти ничего не знает об интересе к своей персоне со стороны сборной Бразилии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что с ним никто не связывался по поводу возможного назначения на пост наставника сборной Бразилии.

Напомним, что Тите ушел из южноамериканской команды после ее вылета национальной команды на ЧМ-2022 на стадии четвертьфинала.

«Не знаю ничего об интересе сборной Бразилии, со мной никто не контактировал. Если я им интересен, то благодарен за это. Никогда не скажу «Реалу», что ухожу», — цитирует Анчелотти зарубежное СМИ.

На данный момент «Реал» занимает второе место в таблице чемпионата Испании с 35 очками в активе.