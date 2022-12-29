«Песок - не лучшая замена овсу». Чердандец - о возможном переходе РФС в Азию

Известный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев поделился мнением о возможном перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Никак не может быть мотивацией и мечтой для клубов и его футболистов играть годами в азиатской ЛЧ. Как там у замечательного писателя О’Генри в «Вожде краснокожих»: песок – не лучшая замена овсу», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, что Россия отстранена от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Кроме того, страна была лишена права проведения нескольких крупных турниров. Когда закончатся данные санкции - пока неизвестно.