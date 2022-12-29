Анчелотти высказался о 16-летнем бразильском вундеркинде Эндрике

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о бразильском вундеркинде «Палмейраса» Эндрике, который присоединится к «сливочным» в 2024 году после достижения 18-летнего возраста.

«Мы подписали контракт с лучшим талантом – Эндриком. Все в клубе счастливы и взволнованы», - приводит слова итальянского специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что договор футболиста будет рассчитан до 2027-го. У «сливочных» также будет возможность продлить контракт до 2030 года.

Напомним, Эндрик – воспитанник «Палмейраса». За первый состав он провел 7 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.