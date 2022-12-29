«Атлетико» готов отпустить Жоау Феликса с обязательной опцией выкупа

«Атлетико» готов отпустить форварда Жоау Феликса в аренду во время трансферного окна в январе.

Как сообщают зарубежные СМИ, »матрасники» хотят получить за 23-летнего футболиста около 100 миллионов евро. »Атлетико» готова рассмотреть предложения от других клубов по поводу аренды с обязательной опцией выкупа.

Агент футболиста провел переговоры с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом».

Напомним, что Феликс выступает за клуб из Мадрида с 2019 года. В составе »Атлетико» форвард провел 129 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 18 голевых передач.