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«Атлетико» готов отпустить Жоау Феликса с обязательной опцией выкупа

Футболиста оценивают в 50 миллионов евро.
29 декабря 2022 19:50
автор: Александр Поволоцкий

«Атлетико» готов отпустить форварда Жоау Феликса в аренду во время трансферного окна в январе.

Как сообщают зарубежные СМИ, »матрасники» хотят получить за 23-летнего футболиста около 100 миллионов евро. »Атлетико» готова рассмотреть предложения от других клубов по поводу аренды с обязательной опцией выкупа.

Агент футболиста провел переговоры с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом».

Напомним, что Феликс выступает за клуб из Мадрида с 2019 года. В составе »Атлетико» форвард провел 129 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 18 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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