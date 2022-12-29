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Зинченко считает, что Рональдиньо – величайший игрок за всю историю футбола

26-летний игрок предпочитает бразильца Лионелю Месси.
29 декабря 2022 20:28
автор: Глеб Шевяков

Фланговый защитник «Арсенала» Александр Зинченко поделился мнением о любимом игроке за всю историю футбола.

Отмечается, что украинский футболист считает своим кумиром Рональдиньо.

«У каждого были свои кумиры, мой выбор остановился на Роналдиньо. По моему мнению, он лучший футболист за всю историю футбола. Признаю, что в наше время Месси выступает грандиозно, но у каждого человека свои вкусы. Я все равно назову Роналдиньо», – приводит слова Зинченко пресс-служба «Арсенала».

Добавим, что Зинченко перешел в «Арсенал» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне он провел десять матчей и отметился одной результативной передачей.

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