Агент Жоржиньо заявил, что его клиент не против вернуться в «Наполи» 

Представитель интересов Жоржиньо, Жоао Сантос поделился мнением о потенциальном переходе своего клиента в «Наполи».

Отмечается, что итальянский хавбек выступал за «адзурри» с 2014 по 2018 годы.

«Мы были бы счастливы вернуться в Неаполь, потому что «Наполи» занимает особенное место в сердце Жоржиньо. В настоящий момент клуб с нами не контактировал», – приводит слова Сантоса британская пресса.

Напомним, что Жоржиньо выступает за «Челси» с июля 2018 года. В нынешнем сезона за лондонцев он провел 20 матчей и забил три гола.