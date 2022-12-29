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Агент Жоржиньо заявил, что его клиент не против вернуться в «Наполи» 

За клуб Серии А 31-летний футболист с 2014 по 2018 годы.
29 декабря 2022 20:44
автор: Глеб Шевяков

Представитель интересов Жоржиньо, Жоао Сантос поделился мнением о потенциальном переходе своего клиента в «Наполи».

Отмечается, что итальянский хавбек выступал за «адзурри» с 2014 по 2018 годы.

«Мы были бы счастливы вернуться в Неаполь, потому что «Наполи» занимает особенное место в сердце Жоржиньо. В настоящий момент клуб с нами не контактировал», – приводит слова Сантоса британская пресса.

Напомним, что Жоржиньо выступает за «Челси» с июля 2018 года. В нынешнем сезона за лондонцев он провел 20 матчей и забил три гола.

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