«Тоттенхэм» заинтересован в подписании защитника «Байера» Хинкапье 

Руководство «Тоттенхэма» заинтересовано в услугах защитника «Байера» Пьеро Хинкапье. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Отмечается, что игрок сборной Эквадора привлек представителей «шпор» своей игрой на чемпионате мира в Катаре.
Как утверждает источник, в 20-летнем футболисте лично заинтересован наставник лондонцев Антонио Конте. Согласно порталу Transfermarkt игрок оценивается в 25 миллионов евро.
Добавим, что Хинкапье присоединился к «Байеру» летом 2021 года. В текущем сезоне за команду Бундеслиги он отыграл 18 матчей и забил один гол. Соглашение игрока с немецким клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.