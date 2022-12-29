Паркер – о Лингарде: Он не соответствовал уровню «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер поделился мнением об уровне игры хавбека «Ноттингем Форест» Джесси Лингарда.

Отмечается, что английский полузащитник является воспитанником «красных дьяволов».

«Стоит признать, что уровень Лингарда не соответствовал команде такого ранга, как «Манчестер Юнайтед». Джесси стоило это понять, а не выступать с громкими неуважительными словами в сторону клуба», – приводит слова Паркера британская пресса.

Напомним, что Лингард покинул «Манчестер Юнайтед» в июле 2022 года. За манкунианцев он провел 232 матча, забил 35 голов и отдал 21 результативную передачу.