World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Паркер – о Лингарде: Он не соответствовал уровню «Манчестер Юнайтед»

В настоящий момент 30-летний англичанин играет за «Ноттингем Форест».
29 декабря 2022 21:16
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер поделился мнением об уровне игры хавбека «Ноттингем Форест» Джесси Лингарда.

Отмечается, что английский полузащитник является воспитанником «красных дьяволов».

«Стоит признать, что уровень Лингарда не соответствовал команде такого ранга, как «Манчестер Юнайтед». Джесси стоило это понять, а не выступать с громкими неуважительными словами в сторону клуба», – приводит слова Паркера британская пресса.

Напомним, что Лингард покинул «Манчестер Юнайтед» в июле 2022 года. За манкунианцев он провел 232 матча, забил 35 голов и отдал 21 результативную передачу.

Это интересно:
Эффенберг считает, что «Бавария» может уступить чемпионство в Бундеслиге из-за травмы Нойера 
В данный момент подопечные Юлиана Нагельсмана лидируют в чемпионате Германии.
29.12.2022 21:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Бенфика» не стремится продать полузащитника Энцо Фернандеса
На игрока претендуют несколько европейских клубов.
29.12.2022 21:21
Футбол
Паркер – о Лингарде: Он не соответствовал уровню «Манчестер Юнайтед»
В настоящий момент 30-летний англичанин играет за «Ноттингем Форест».
29.12.2022 21:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Тоттенхэм» заинтересован в подписании защитника «Байера» Хинкапье 
20-летний футболист выступал на чемпионате мира-2022 в составе сборной Эквадора.
29.12.2022 20:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Жоржиньо заявил, что его клиент не против вернуться в «Наполи» 
За клуб Серии А 31-летний футболист с 2014 по 2018 годы.
29.12.2022 20:44
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Зинченко считает, что Рональдиньо – величайший игрок за всю историю футбола
26-летний игрок предпочитает бразильца Лионелю Месси.
29.12.2022 20:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Месси и Бензема в списке лучших игроков 2022 года
В рейтинге не оказалось представителей Серии А.
29.12.2022 20:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Енисее» подтвердили, что главный тренер команды Горлов может перейти в клуб РПЛ
В наставнике заинтересован «Нижний Новгород».
29.12.2022 20:06
Футбол
«Челси» близок к продлению контракта с Канте
Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2023 года.
29.12.2022 19:51
Футбол
«Атлетико» готов отпустить Жоау Феликса с обязательной опцией выкупа
Футболиста оценивают в 50 миллионов евро.
29.12.2022 19:50
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика