Эффенберг считает, что «Бавария» может уступить чемпионство в Бундеслиге из-за травмы Нойера 

Экс-игрок «Баварии» Штефан Эффенберг высказался о потере команды в лице голкипера Мануэля Нойера.

Отмечается, что немецкий игрок получил травму во время своего отпуска после чемпионата мира в Катаре и не поможет команде до конца сезона.

«Отсутствие Нойера в клубе может сильно сказасться на дальнейших выступлениях «Баварии». Это проблема, с которой столкнулось руководство совершенно неожиданно. Им необходимо срочно что-то предпринять, так как эта травма может разрушить все планы на сезон», – приводит слова Эффенберга немецкая пресса.

Добавим, что в настоящий момент «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 34 очка после 15 матчей.