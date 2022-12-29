Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о присоединении форварда Коди Гакпо к команде.

Отмечается, что по мнению немецкого наставника, нидерландский футболист был заинтересован в переходе.

«Нам не нужен был ван Дейк, чтобы уговорить Гакпо присоединиться к нашей команде. Он был в этом заинтересован, но мы его не привлекали в процесс переговоров. Я был приятно удивлен, что Гакпо был открыт в разговоре со мной и без проблем согласился с трансфером в «Ливерпуль», – приводит слова Клоппа британская пресса.

Добавим, что Гакпо станет игроком «Ливерпуля» с января 2022 года. Трансфер футболиста сборной Нидерландов обошелся «скаузерам» в 42 миллиона евро.