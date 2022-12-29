«Манчестер Сити» собирается обменять Грилиша на Леау 

Руководство «Манчестер Сити» рассматривает возможность обмена хавбека Джека Грилиша на нападающего «Милана» Рафаэля Леау. Об этом сообщает итальянская пресса.

Как утверждает источник, представители «россонери» не оценили качеств 27-летнего англичанина и не готовы совершить обмен. Мнение может измениться, если футболист проявит себя во второй половине сезона.

Добавим, что Грилиш выступает за «Манчестер Сити» с августа 2021 года. В нынешнем сзеоне за команду Пепа Гвардиолы он отыграл 18 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.