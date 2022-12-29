Кюйт - о переходе Гакпо в «Ливерпуль»: Надеюсь, этот номер подарит тебе такую же магию, как и мне

Экс-форвард «Ливерпуля» Дирк Кюйт отреагировал на информацию о переходе нападающего Коди Гакпо из ПСВ в английский клуб. Мерсисайдцам игрок обошелся в 42 миллиона евро.

«Добро пожаловать в «Ливерпуль», Коди. Этот номер принес мне много волшебства, и я надеюсь, что тебе он подарит такую же магию. Поздравляю и желаю удачи», - написал Дирк в соцсетях.

Напомним, Кюйт носил 18-й номер, под которым будет выступать и Гакпо.

Добавим, что Гакпо поехал на ЧМ-2022 в составе сборной Голландии и провел там 5 матчей, забив 3 мяча. Что касается его выступлений за ПСВ, то футболист отыграл в этом сезоне 29 матчей, забил 15 голов и отдал 18 голевых передач.