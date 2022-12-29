Ферран Торрес рассказал, какие тренеры значительно повлияли на его карьеру

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес поделился мнением о наставниках, с которыми ему приходилось работать.

Отмечается, что испанский форвард выделил Хосепа Гвардиолу, Луиса Энрике и Хави.

«Мне удалось поработать с тремя лучшими тренерами мира – Гвардиолой, Энрике и Хави. Благодаря им я добился текущего прогресса в своей игре. Под их опекой я вырос в совершенно другого футболиста», – приводит слова Торреса пресс-служба «Барселоны».

Добавим, что Торрес перешел в «Барселону» в январе 2022 года. В текущем сезоне под руководством Хави он принял участие в 18 матчах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.