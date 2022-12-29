Дочь Пеле в соцсетях простилась с отцом

Келли Насименту, дочь великого футболиста Пеле, попрощалась со своим отцом, который скончался в возрасте 82 лет.

В сентябре 2021 года бывший игрок перенес операцию по удалению злокачественной опухоли в толстой кишке. Затем появилась информация, что ему больше не помогает химиотерапия.

«Все, что мы имеем, это благодаря тебе. Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром», - написала она соцсетях.

Он являлся единственным трехкратным чемпионом мира, спортсменом столетия по версии Международного Олимпийского комитета, игроком столетия по версии ФИФА, а также обладателем «Золотой бутсы» 1968 года.

За карьеру форвард сыграл в 1363 матчах и забил 1281 мяч.