«Сантос» объявил недельный траур после смерти Пеле 

Пресс-служба футбольного клуба «Сантос» объявила о семидневном трауре из-за кончины легендарного форварда Пеле.

Отмечается, что бразильский нападающий провел за команду из Сантуса большую часть карьеры.

«С огромной болью в сердце, мы обязаны объявить о семидневном официальном трауре. Мы спустим флаг команды. Выражаем соболезнования всем родным и близким «короля футбола». Наши сожаление не выразить словами. Ушел из жизни лучший игрок всех времен», – пишет пресс-служба «Сантоса».

Добавим, что Пеле выступал за «Сантос» с 1956 по 1974 годы. В составе бразильского клуба он стал шестикратным чемпионом страны и дважды брал Кубок Либертадорес.