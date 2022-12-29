Неймар - о смерти Пеле: Он превратил футбол в искусство

Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар отреагировал на новость о смерти легендарного футболиста Пеле.

В сентябре 2021 года бывший игрок перенес операцию по удалению злокачественной опухоли в толстой кишке. Затем появилась информация, что ему больше не помогает химиотерапия.

«Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Пеле изменил все. Он превратил его в искусство, в развлечение», - написал Неймар в соцсетях.

Пеле являлся единственным трехкратным чемпионом мира, спортсменом столетия по версии Международного Олимпийского комитета, игроком столетия по версии ФИФА, а также обладателем «Золотой бутсы» 1968 года.

За карьеру форвард сыграл в 1363 матчах и забил 1281 мяч.