Энцо Фернандес желает присоединиться к «Челси»

Руководство «Челси» рассматривает возможность покупки полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса зимой. Об этом сообщает португальская пресса.

Отмечается, что аргентинский футболист стал чемпионом мира в Катаре в составе национальной команды.

Как утверждает источник, 21-летний футболист склоняется к переходу в лондонский клуб, однако представители «орлов» не готовы расстаться с игроком в зимнее трансферное окно и желают убедить его остаться до лета 2023 года. Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 55 миллионов евро.

Добавим, что Фернандес присоединился к «Бенфике» в июле 2022 года. В текущем сезоне за команду Роджера Щмидта он отыграл 24 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи.