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Кварацхелия признался, что на выбор его номера в «Наполи» повлиял Роналду

Грузин с ходу начал демонстрировать высокую результативность в Италии.
30 декабря 2022 09:49
автор: Александр Шульгин

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признался, что на выбор его игрового номера в Италии повлиял Криштиану Роналду.

«На самом деле у меня нет непосредственных связей с числом 77, но 7 - мое любимое число, а также номер Роналду, поэтому я выбрал 77-й номер», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, Кварацхелия перешел в «Наполи» из грузинского «Динамо», в которое попал из казанского «Рубина».

В текущем сезоне грузин провел 17 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал столько же голевых передач.

После 15 туров неаполитанцы с 41 очком уверенно возглавляют турнирную таблицу Серии А.

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