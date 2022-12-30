Кварацхелия признался, что на выбор его номера в «Наполи» повлиял Роналду

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признался, что на выбор его игрового номера в Италии повлиял Криштиану Роналду.

«На самом деле у меня нет непосредственных связей с числом 77, но 7 - мое любимое число, а также номер Роналду, поэтому я выбрал 77-й номер», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, Кварацхелия перешел в «Наполи» из грузинского «Динамо», в которое попал из казанского «Рубина».

В текущем сезоне грузин провел 17 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал столько же голевых передач.

После 15 туров неаполитанцы с 41 очком уверенно возглавляют турнирную таблицу Серии А.