Ари заявил, что ФИФА и УЕФА придется извинятся перед Россией за решение об отстранении

Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«УЕФА и ФИФА все время будут жалеть, что Россия ушла в Азию. Думаю, они скоро признают свою ошибку, что исключили вашу страну отовсюду, потому что это идиотское решение. Они за это извинятся. У вашего футбола много классных команд, игроков, денег, поэтому они будут сожалеть, что потеряли такую страну, как Россия», - приводит слова Ари «РБ-Спорт».

Добавим, что решение о переходе может быть принято сегодня, 30 декабря, на исполкоме Российского футбольного союза.

Напомним, что рожденный в Бразилии Ари принял российское гражданство и имеет опыт игры за национальную команду.