Бускетс может стать игроком «Аль-Насср»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может перейти в «Аль-Насср».

По сообщениям испанской прессы, саудиты предложили игроку очень выгодный контракт и мечтают, чтобы он присоединился к клубу уже в зимнее трансферное окно, однако футболист еще не дал своего ответа.

Действующий контракт Бускетса с каталонцами рассчитан до лета 2023 года, после чего он покинет команду. Ранее СМИ сообщали, что новым капитаном «сине-гранатовых» станет Жорди Альба.

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Аль-Насср» пополнится также Криштиану Роналду и Серхио Рамосом.