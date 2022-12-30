Анчелотти будет рад уходу Асенсио и Себальоса из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с истекающими контрактами Марко Асенсио и Дани Себальоса.

«Я не беспокоюсь о продлении контракта с Асенсио и Себальосом. У нас ещё есть время для обсуждения… Так что если эти игроки захотят продолжать играть за «Реал», то я буду рад этому, если же нет - тоже», - приводит слова специалиста итальянские журналисты.

В текущем сезоне Асенсио провел 15 матчей, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. В активе Себальоса 11 встреч и одна голевая передача.

Соглашения обоих игроков с клубом истекают в июне 2023 года.