Чемпион мира Фернандес согласился перейти в «Челси»

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандес дал свое согласие на переход в лондонский «Челси».

По информации итальянских инсайдеров клубы приступили к переговорам. Сумма отступных за игрока по контракту составляет 120 миллионов евро, однако лондонцы планирует заплатить поменьше и при этом удовлетворить запросы португальцев.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что футболистом интересуются также «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», однако до конкретных предложений дело так и не дошло.

В текущем сезоне Фернандес провел 24 матча, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач.

В составе сборной Аргентины Энцо стал чемпионом мира.