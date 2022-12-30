Холанд замкнул топ-10 трансферов 2022 года, самым дорогим приобретением оказался Антони

Transfermarkt подводит итоги 2022 года.

Популярный ресурс составил десятку самых дорогих трансферов.

1. Антони (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед», за 95 млн евро).

2. Душан Влахович (из «Фиорентины» в «Ювентус», 81,6 млн).

3. Уэсли Фофана (из «Лестера» в «Челси», 80,4 млн).

4. Орельен Тчуамени (из «Монако» в «Реал», 80 млн).

5. Дарвин Нуньес (из «Бенфики» в «Ливерпуль», 80 млн).

6. Каземиро (из «Реала» в «Манчестер Юнайтед», 70,65 млн).

7. Александер Исак (из «Реала Сосьедад» в «Ньюкасл», 70 млн).

8. Маттейс де Лигт (из «Ювентуса» в «Баварию», 67 млн).

9. Марко Кукурелья (из «Брайтона» в «Челси», 65,3 млн).

10. Эрлинг Холанд (из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити», 60 млн).

Добавим, что замыкающий топ Холанд забил 26 мячей и отдал 3 голевые передачи в 20 матчах за свой новый клуб, тогда как его лидер Антони успел отличиться лишь 3 голами, сыграв в 13 играх за «Манчестер Юнайтед».