Бышовец назвал лучшего российского футболиста 2022 года

Российский специалист Анаталий Бышовец назвал лучшего игрока России в 2022 году.

«Лучший игрок в этом году был Никита Кривцов, который выступает в «Краснодаре». Его игра мне оставила очень хорошее впечатление, достаточно высокий потенциал для игрока национальной сборной. Отличает его универсальность и качества, которые на высоком уровне, начиная от выразительности и заканчивая до завершающий стадии», - приводит слова Бышовца «Метарейтинг».

Талант Кривцова эксперт мог заметить в 17 играх 20-летнего футболиста за «Краснодар», в которых он забил один мяч и отдал три голевые передачи.

Добавим, что хавбек пришел в стан «быков» в 2021 году, когда был выкуплен у владимирского «Торпедо».