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Путин принес соболезнования в связи со смертью Пеле

Трехкратного чемпиона мира не стало 29 декабря.
30 декабря 2022 13:50
автор: Максим Скороходов

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму главе Бразилии Жаиру Мессиасу Болсонару, где принес соболезнования в связи смертью трехкратного чемпиона мира Пеле.

«Эдсон Арантес до Нассименто был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре, футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всём мире, в том числе в России.

Мне посчастливилось лично общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нем. Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким легендарного Пеле, а также всем гражданам вашей страны», - говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте президента России.

Напомним, бразилец скончался 29 декабря от онкологического заболевания. В сентябре 2021 года бывший игрок перенес операцию по удалению злокачественной опухоли в толстой кишке. Затем появилась информация, что ему больше не помогает химиотерапия.

Пеле являлся единственным трехкратным чемпионом мира, спортсменом столетия по версии Международного Олимпийского комитета, игроком столетия по версии ФИФА, а также обладателем «Золотой бутсы» 1968 года.

За карьеру форвард сыграл в 1363 матчах и забил 1281 мяч.

источник: Официальный сайт Президента России
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