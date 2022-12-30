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«Никто не мог сказать о нем ничего плохого». Тайсон - о Пеле

Легенда футбола умер на 83-м году жизни.
30 декабря 2022 14:19
автор: Максим Скороходов

Экс-абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал, как встретился с трехкратным победителем футбольного мундиаля Пеле.

«Мне был 21 год, я жил мечтой и встретил одного из великих. Он был теплым и добрым человеком, никто не мог сказать о нем ничего плохого. Покойся с миром», - написал Тайсон в своих соцсетях.

Напомним, бразилец скончался 29 декабря от онкологического заболевания. В сентябре 2021 года бывший игрок перенес операцию по удалению злокачественной опухоли в толстой кишке. Затем появилась информация, что ему больше не помогает химиотерапия.

Пеле являлся единственным трехкратным чемпионом мира, спортсменом столетия по версии Международного Олимпийского комитета, игроком столетия по версии ФИФА, а также обладателем «Золотой бутсы» 1968 года.

За карьеру форвард сыграл в 1363 матчах и забил 1281 мяч.

источник: «Советский спорт»
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