Месси признан лучшим спортсменом 2022 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

Футболист «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси назван лучшим спортсменом 2022 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).
Как сообщается на сайте организации, нападающий занял первое место в голосовании, набрав 962 голоса. Вторым стал шведский легкоатлет Арман Дюплантис (373 голоса), а замкнул первую тройку французский футболист Килиан Мбаппе (366 голосов).
Напомним, в 2022 году Лионель Месси стал чемпионом мира. Он выиграл главный футбольный трофей в составе сборной Аргентины. Также нападающий стал чемпионом и обладателем Суперкубка Франции в составе «ПСЖ».
источник: «Советский спорт»