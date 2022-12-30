Симеоне пообещал извлечь из Феликса максимум, пока тот является игроком «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о будущем полузащитника команды Жоаоу Феликсе.

«Пока Феликс играет в нашей команде, я постараюсь извлечь из него максимум пользы для клуба. Потом посмотрим, что произойдет», - приводят слова специалиста итальянские инсайдеры.

Напомним, в матче 15-го тура испанской Ла Лиги против «Эльче» Феликс стал автором победного гола мадридцев (2:0).

Всего в настоящем сезоне футболист провел 19 матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны лондонского «Челси».