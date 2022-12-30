Анчелотти о «тики-таке»: Одними касаниями выиграть матч невозможно

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о комбинационном стиле игры, получившем название «тики-така».

«Смерть «тики-таки»? Нет. Касания очень важны в футболе, но для победы в матчах необходимо делать и другие вещи. Иногда одними касаниями выиграть невозможно, и приходится контратаковать или делать что-то еще», - приводит слова специалиста испанская пресса.

Напомним, что ярким представителем вышеуказанного стиля является «Барселона». Нынешний наставник каталонцев Хави пытается вернуть команде узнаваемый почерк.

После 14 матчей «сине-гранатовые» с 37 очками возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, на два очка опережая команду Анчелотти.