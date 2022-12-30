Гвардиола о Холанде: Если он будет бить рекорды, это не значит, что мы будем выигрывать матчи

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре норвежского нападающего команды Эрлинга Холанда.

«Надеюсь, он сможет продолжать совершенствоваться как футболист, потому что у меня есть ощущение, что он может играть лучше. Он молод, не надо этого забывать. Я думаю, что у него есть настрой, чтобы сделать это.

С самого первого дня мы были в восторге - не только от голов, но и от многих других вещей. Если он будет бить рекорды и много забивать, это будет хорошо, но это не значит, что мы будем выигрывать матчи», - приводит слова испанского специалиста клубная пресс-служба «горожан».

Напомним, в последнем матче против «Лидса» Холанд оформил дубль, доведя количество забитых мячей в текущем сезоне до 26 во всех клубных турнирах. При этом норвежец сыграл только 19 матчей.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, на пять очков отставая от лондонского «Арсенала».