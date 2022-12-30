Роналду подписал контракт с «Аль-Насром». Он будет получать 75 млн долларов за сезон

Португальский форвард Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра». Как сообщает американский телеканал, ссылаясь на источники, близкие к клубу, игрок заключил двухлетний контракт и будет получать 75 млн долларов за сезон.

Отмечается, что он уже прошел первый медосмотр. Второй состоится через неделю.

Напомним, перед ЧМ-2022 футболист расторг контракт с «МЮ» и стал свободным агентом. Сообщалось, что игрок хочет остаться в Европе, однако, ни один клуб не сделал ему предложения.