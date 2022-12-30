Мудрик второй год подряд признан лучшим футболистом «Шахтера»

Пресс-служба «Шахтера» подвела итоги голосования по выбору лучшего футболиста в 2022 году.

Как сообщается на сайте команды, им оказался 21-летний вингер Михаил Мудрик. В его активе 13 131 голос. Вторым стал вратарь Анатолий Трубин (2295 голосов), а замкнул первую тройку полузащитник Тарас Степаненко (1893 голоса).

Таким образом, Мудрик второй год подряд выиграл эту награду.

К слову, в нынешнем сезоне вингер провел во всех турнирах 24 матча, забил 10 голов и отдал 8 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Мудрика хочет подписать лондонский «Арсенал». Англичане предложили за его трансфер 60 млн евро, но получили отказ.