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«Севилья» в меньшинстве сыграла вничью с «Сельтой»

Команды являются соседями по турнирной таблице.
30 декабря 2022 23:15
автор: Александр Шульгин

В матче 15-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» на выезде сыграла вничью с «Сельтой».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 33-й минуте Габриэль Вейга вывел хозяев вперед, однако через девять минут после перерыва Кике Салас забил ответный мяч.

За четыре минуты до конца основного времени защитник севильцев Хорхе Кармона получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле.

«Сельта» с 13 очками занимает 16-е место в турнирной таблице. У «Севильи» на одно очко меньше, команда расположилась на 18-й строчке.

Ла Лига
15-й тур
«Сельта» (Виго) - «Севилья» - 1:1 (1:0)
Голы: Вейга, 33 - Салас, 54.
Удаление: Кармона, 86.

источник: «Советский спорт»
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