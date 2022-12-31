«Аль-Наср» объявил о подписании Роналду

«Аль-Наср» объявил о подписании контракта с пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

37-летний футболист взял в новом клубе седьмой номер.

Ранее сообщалось, что контракт Роналду с «Аль-Насром» будет рассчитан на два года, а сам капитан сборной Португалии будет получать 75 млн долларов за сезон.

Напомним, во время ЧМ-2022 футболист расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и стал свободным агентом. Сообщалось, что игрок хочет остаться в Европе, однако, ни один клуб не сделал ему предложения.