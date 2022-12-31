Каррера заявил, что РФС принял верное решение по созданию рабочей группы по возвращению в турниры

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об итогах исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором принято решение отложить переход в Азию и создать рабочую группу по возвращению в турниры УЕФА и ФИФА.

«Я считаю, что РФС принял верное решение — это дает надежду, что вопрос скоро решится. Убежден, что переход в АФК не пойдет на пользу российскому футболу. Я верю, что Россия рано или поздно вернется в еврокубки. Думаю, это возможно», - приводит слова Карреры «РБ-Спорт».

Напомним, что ранее Дюков подтвердил, что переход в Азиатскую конфедерацию футбола не гарантирует участие в отборе на чемпионат мира 2026 года, что является главной задачей РФС.