Клементьев объяснил, почему Пеле заслужил «титул» короля футбола

Бывший нападающий «Зенита» Владимир Клементьев объяснил, почему Пеле стали называть королем футбола.

«Трехкратный чемпион мира, единственный в истории — это раз. Забивал много — это два. Выделялся на поле. Делал то, что не делали другие. Поэтому он король. В тот период и правда был великий футболист. Как Месси сейчас. И Роналду чуть раньше», - приводит слова Клементьева «РБ-Спорт».

Напомним, бразилец скончался 29 декабря от онкологического заболевания. В сентябре 2021 года бывший игрок перенес операцию по удалению злокачественной опухоли в толстой кишке. Затем появилась информация, что ему больше не помогает химиотерапия.