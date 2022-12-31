Куртуа - о победе «Реала» над «Вальядолидом: Карим Бензема спас нам игру

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа оценил вклад капитана команды Карима Бензема в победу над «Вальядолидом» (2:0) в 15-м туре испанской Примеры.

Оба мяча в игре забил француз.

«Это важная победа, и хорошо, что мы не пропустили. Оба клуба показывали хороший футбол. Именно Карим спас игру. Эти два гола предадут ему уверенности», - приводит слова Куртуа французская пресса.

«Сливочные» набрали 38 очков и возглавили турнирную таблицу, «бело-фиолетовые» остались с 17 очками 15-ми.

В следующем туре «Реал» сыграет 7 января в гостях с «Вильярреалом», «Вальядолид» в этот же день проведет выездной матч против «Мальорки».