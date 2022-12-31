Джейми Каррагер: Роналду завершил карьеру интервью с Морганом, а Месси выиграл чемпионат мира

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер критично высказался о переходе в «Аль-Наср» португальца Криштиану Роналду.

«В некотором смысле это печальный конец для него. Люди все время спорили, кто величайший - Роналду или Месси. В итоге, Роналду завершил карьеру интервью с Морганом, а Месси выиграл чемпионат мира», - сказал Каррагер британским журналистам.

Ранее сообщалось, что контракт Роналду с «Аль-Насром» будет рассчитан на два года, а сам капитан сборной Португалии будет получать 75 млн долларов за сезон.

Напомним, до начала ЧМ-2022 футболист дал интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал «Манчестер Юнайтед», после чего расторг с ним контракт и стал свободным агентом. Сообщалось, что игрок хочет остаться в Европе, однако, ни один клуб не сделал ему предложения.