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Мама Пеле не знает о смерти своего сына

Женщине, воспитавшей трехкратного чемпиона мира, в 2022 году исполнилось 100 лет.
31 декабря 2022 12:17
автор: Максим Скороходов

Мария Люсия ду Насименту, сестра трехкратного чемпиона мира Пеле, ушедшего из жизни 29 декабря, рассказала, как их мать переносит смерть сына.

«Он не знает. Она живет в собственном мире, когда она просыпалась, я говорила, что мы должны помолится за моего брата, но она не может понять, что я имею в виду», - сказала Мария Люсия британским журналистам.

Напомним, бразилец скончался 29 декабря от онкологического заболевания. В сентябре 2021 года бывший игрок перенес операцию по удалению злокачественной опухоли в толстой кишке. Затем появилась информация, что ему больше не помогает химиотерапия.

источник: «Советский спорт»
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