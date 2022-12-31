Мама Пеле не знает о смерти своего сына

Мария Люсия ду Насименту, сестра трехкратного чемпиона мира Пеле, ушедшего из жизни 29 декабря, рассказала, как их мать переносит смерть сына.

«Он не знает. Она живет в собственном мире, когда она просыпалась, я говорила, что мы должны помолится за моего брата, но она не может понять, что я имею в виду», - сказала Мария Люсия британским журналистам.

Напомним, бразилец скончался 29 декабря от онкологического заболевания. В сентябре 2021 года бывший игрок перенес операцию по удалению злокачественной опухоли в толстой кишке. Затем появилась информация, что ему больше не помогает химиотерапия.