Нигматуллин - о переходе Роналду в «Аль-Наср»: Доигрывает на выходное пособие

Экс-голкипер Руслан Нигматуллин высказался о переходе пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«Роналду наконец-то хватило мужества понять, что он резко сдал и не потянет уже на высоком уровне. Он понял, что должен доигрывать и доигрывает так, чтобы была как хорошая пенсия, выходная пособие», - приводит слова Нигматуллина «Метарейтинг».

Ранее сообщалось, что контракт Роналду с «Аль-Насром» будет рассчитан на два года, а сам капитан сборной Португалии будет получать 75 млн долларов за сезон.

Напомним, до начала ЧМ-2022 футболист дал интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал «Манчестер Юнайтед», после чего расторг с ним контракт и стал свободным агентом. Сообщалось, что игрок хочет остаться в Европе, однако, ни один клуб не сделал ему предложения.