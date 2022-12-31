Валерий Гладилин: Пеле — это выдающаяся личность. Он человек из космоса

«Пеле — это выдающаяся личность. У каждой нации есть уникальные люди, и Пеле, как представитель бразильского футбола, стал олицетворением спортсмена, который проявил себя в футболе так, что те рекорды, которые он установил, побить удастся еще не скоро. Стать трехкратным чемпионом мира, когда мировое первенство проходит раз в четыре года, — это значит почти всю футбольную карьеру быть в идеальной форме и побеждать. Не зря его признали лучшим спортсменом ХХ века. Не просто лучшим футболистом, а лучшим спортсменом! Это уникальное достижение! Пеле был выдающимся нападающим, забил более тысячи голов. Его уход — трагедия для всех. Можно сказать, что он человек из космоса. Масштабная личность, которая рождается на свет раз в сто лет. Для всех это большая потеря», — заявил Гладилин «Газете.Ru».

Напомним, 29 декабря, стало известно о смерти Пеле. Ему было 82 года. Пеле был госпитализирован в конце ноября из-за отека и сердечной недостаточности. Пеле становился чемпионом мира в 1958, 1962 и 1970 годах. Он единственный игрок, кому удавалось это сделать трижды. На турнире 1970 года он был признан лучшим игроком. Всего Пеле в составе сборной Бразилии провел 92 матча и забил 77 голов.