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«Фантастический футболист»: Тен Хаг счастлив, что «Манчестер Юнайтед» купил Каземиро

Бразилец цементирует центр поля манкунианцев.
31 декабря 2022 13:16
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг поделился своими впечатлениями от игры бразильского полузащитника команды Каземиро.

«Я счастлив, что «Реал» Мадрид принял решение продать Каземиро! Мы могли видеть его игру на прошедшем чемпионате мира. Он фантастический футболист. Мы нуждались в опорном полузащитнике перед началом сезона, и он полностью закрыл эту позицию.

Перед началом сезона у нас было много разногласий, но нам нужен был правильный игрок, и мы получили его. Я действительно очень рад за «Манчестер Юнайтед», за то, что эта команда имеет Каземиро, потому что он по-настоящему повышает потенциал «красных дьяволов», - приводит слова специалиста британская пресса.

Напомним, в текущем сезоне Каземиро провел 20 матчей в составе «МЮ», в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Футболист перебрался в Англию по ходу сезона из мадридского «Реала».

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