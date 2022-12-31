Спортивный директор «Баварии» назвал Пеле величайшим послом футбола

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич отдал почести трехкратному чемпиону миру бразильцу Пеле, ушедшему из жизни 29 декабря.

«Пеле был самым важным и величайшим послом футбола в мире на протяжении более шести десятилетий из поколения в поколение», - приводит слова Салихамиджича зарубежная пресса.

Напомним, бразилец скончался 29 декабря от онкологического заболевания. В сентябре 2021 года бывший игрок перенес операцию по удалению злокачественной опухоли в толстой кишке. Затем появилась информация, что ему больше не помогает химиотерапия.

Пеле являлся единственным трехкратным чемпионом мира, спортсменом столетия по версии Международного Олимпийского комитета, игроком столетия по версии ФИФА, а также обладателем «Золотой бутсы» 1968 года.

За карьеру форвард сыграл в 1363 матчах и забил 1281 мяч.