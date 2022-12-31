Галтье о продлении контракта с Верратти: Он больше парижанин, чем итальянец

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал продление контракта с итальянским защитником Марко Верратти.

«Я рад, что Верратти подписал новый договор. Он продолжает демонстрировать свою преданность клубу. Сейчас Марко больше парижанин, чем итальянец.

Мы все рады, что сотрудничество продолжается. Верратти - один из лучших игроков мира на своей позиции уже много лет», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, новое соглашение игрока будет действовать до 2026 года. Футболист выступает за парижан с 2012 года. В текущем сезоне на его счету 20 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.