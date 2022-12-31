Гвардиола признал превосходство «Арсенала» над «Манчестер Сити»: Они играют лучше нас

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ, в которой его команда столкнулась с конкуренцией в лице лондонского «Арсенала» в текущем сезоне.

«Стать чемпионами сложно. Когда много выигрываешь, справляться с различными ситуациями легче. Но, с другой стороны, от тебя всегда ждут побед. «Арсенал» пока играет блестяще и лучше нас. Они давно не были на вершине и хотят закрепиться в числе лучших. Но я вижу целеустремленность и с нашей стороны. Мы близки к «Арсеналу». Разрыв не 15 или 20 очков. Я бы предпочел быть ближе, но это не такое большое расстояние», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, после 15 матчей «Арсенал» с 40 очками возглавляет турнирную таблицу, а «Сити» идет вторым, отставая на пять очков.

31 декабря «горожане» на своем поле примут ливерпульский «Эвертон», а лондонцы сыграют на выезде с «Брайтоном».